殘障兄弟命枉送 揭大數據未盡善用

部門各自為政 照顧需要難獲反映 日前秀茂坪邨被揭發兩名智障兄弟，疑因缺乏照顧被發現餓死於家中事件，議員簡慧敏認為是反映出港府在社會治理的問題，其中未能運用大數據，做好社會服務需要的綜合訊息管理問題突出。她又指這次不幸事件反映港府照顧社會的老弱和其他有被照顧需要人士的能力仍有很大落差。

兩名分別53及55歲姓何的兄弟日前被揭發倒斃秀茂坪邨秀慧樓一單位，據指兩名死者疑因自理能力較差，年邁母親多個月前患病入院，不排除二人乏人照料下餓死家中。

簡慧敏昨在社交平台貼文，指港府仍停留於各個政府部門和公營機構的數據分散，未能互相整合成為有助管理社會上不同照顧需要的工具。

整合資料有助長期跟進 立法會社會福利事務委員會在8月底到廣州市考察安老及頤養服務，她指當時見識到廣州市為老服務綜合訊息管理平台，平台掌握每位長者的現況，不論是居家養老、頤養院養老及住院期間，以及長者的照顧級別、評估情況、補貼情況、殘疾情況、服務情況和家人狀況及聯繫方式等，一目了然。她指對方介紹時不斷強調對訊息管理平台設有嚴格的個人資料私隱保護措施，並指勞工及福利局局長孫玉菡及相關官員也同行。

促設殘疾人事務委員會 實際上，多名議員均表示本次事件不能接受，質疑當局為何無部門發現及跟進個案，有議員更批評「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」質疑部門溝通不足「有服務唔到位」，又斥政府只會「講幾句安慰說話」沒有跟進，要求政府成立「殘疾人事務委員會」及建立社區支援安全網絡，為高危家庭作登記包括以老護老、以老護殘、以殘護殘等，在病人入院時調查病人家庭背景，例如是否擔任照顧者角色等，並以個案經理形式作出跟進，杜絕部門間互相推卸，以能持續跟進。