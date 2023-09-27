涉虛假收據申領開支 大廈法團主席脫罪

【本報訊】一名私人住宅大廈時任業主立案法團主席及其公司僱員，涉嫌串謀使用虛假收據向法團申領開支1,300元。兩人其後被廉政公署落案起訴兩項串謀使用虛假文書的副本罪。該公司僱員早前認罪，被判接受160小時社會服務令。涉案法團主席則不認罪受審，昨日在九龍城法院獲判無罪。裁判官認為，並沒證據顯示被告知悉相關收據副本是虛假。

其下屬則認罪 獲判社服令 受審的被告是謝志建（63歲），為土瓜灣怡輝大廈前法團主席。同案的劉家淇（28歲），一直協助謝志建處理法團事務。劉早前承認控罪，判接受160小時社會服務令。據劉承認的案情指，案件於2020年8月至2021年2月期間發生，謝當時是法團主席，法團決議購買兩個金屬櫃及兩張地氈，謝負責購買該些物品，並可憑收據申請發還款項。劉涉串謀與謝使用兩張虛假收據的副本，意圖誘使怡輝大廈法團發還1,300元。

裁判官昨裁決時指，本案爭議點是涉案收據副本屬虛假文書與否，以及被告是否知悉屬虛假。裁判官指，涉案副本明顯是複製出來，必然屬虛假文書。不過證供顯示，被告工作繁忙，處理文件事宜由下屬處理，案中沒有特別理由，會令被告懷疑文書屬虛假，認為控方未能證明被告知悉副本是虛假，裁定控方未能在毫無合理疑點下證明控罪，裁定被告面對的控罪罪名不成立。案件編號：KCCC 162/2023