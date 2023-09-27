國際駕駛許可證可網上申領

【本報訊】港人愛外遊，尤其復常通關後不少港人均「報復式」到外地遊玩，其中自駕遊為不少人選擇的旅遊體驗方式。運輸署昨日宣布，推出網上申領國際駕駛許可證服務，市民為「智方便+」用戶或持有效個人數碼證書的合資格申請人，便可以經香港政府一站通網站辦妥整個申請程序，然後經郵遞方式收取國際駕駛許可證，申請人毋須親身前往牌照事務處，日後更方便港人規劃外遊。

一般10個工作天內批出 運輸署指，若申請人提交的文件及照片齊備，該署在收到網上申請後，一般可於10個工作天內將成功批出的國際駕駛許可證以掛號方式寄給申請人。惟該署提醒市民若計劃在香港以外地區駕駛車輛，應預留充足時間申領國際駕駛許可證。

市民仍可沿用現行方式遞交國際駕駛許可證申請，即親身到各牌照事務處、郵寄或利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。市民如欲到牌照事務處櫃位辦理申請，可預先經網上或電話預約，以節省輪候時間。經網上辦理的國際駕駛許可證會以一整張紙將資料印上，版面跟現時經其他途徑遞交申請而獲發的國際駕駛許可證略有不同，兩者同樣附有運輸署蓋章，均為有效的國際駕駛許可證。