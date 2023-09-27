福田啟用首個深港候機樓

【本報訊】位於深圳福田區深榮大廈的深港城市候機樓本周一正式啟用。該候機樓由深圳巴士集團聯合深圳機場集團、香港機場管理局、香港中旅巴士設立，是深圳首個「雙城」候機樓服務站點，為深港兩地市民乘客提供航班實時訊息查詢、票務、登機手續等服務。

引入跨境車輛 便利出行 深港城市候機樓獲得深圳機場集團和香港機場管理局雙重授權，開啟深圳、香港雙機場候機模式。深港集團總經理陳茂華表示，深港城市候機樓已引入跨境巴士、跨境商務車、大灣區旅遊包車、城市出租車等交通服務產品。其中，在香港國際機場候機樓提供每半小時一班的跨境車服務；在深圳機場候機樓開通行李直掛服務，並有每半小時至一小時一班的深圳機場大巴，滿足旅客便捷登機。此外，深港城市候機樓還配備貴賓廳、咖啡廳、便利店、商務酒店等一系列出行配套服務。

目前，深圳機場快線共有9條線路，包括於候機樓啟用當天同日開行的A10深港線，提供每半小時至一小時來往福田口岸和深圳機場不停站服務。跨境轎車服務方面，深港城市候機樓提供航天跨境私家車點對點接送服務以及粵港跨境出租車包車服務，試營運期間，由深圳深榮大廈往香港國際機場/香港迪士尼樂園方向每日6班；由香港國際機場往深圳深榮大廈方向同樣每日6班。旅客亦可按出行計劃提前預約粵港跨境出租車服務。