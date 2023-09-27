煥然懿居第三座接受申請 共260單位

【本報訊】港人首次置業項目「煥然懿居第三座」今日起接受申請。市區重建局為配合港府的房屋政策，該項目將以市價78折發售，並提供共260個單位；折實後單位的售價介乎408.2萬至964.2萬元，實用呎價則由12,885元至16,499元不等。

單位最平408.2萬 市建局表示，煥然懿居第三座將提供125個一房、108個兩房及27個三房，共260個「首置」單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎不等，項目並配備18個住宅車位及會所等設施，以供住戶使用。

該局指，考慮到項目屬「首置」性質，申請者必須符合入息及資產要求，包括一人申請者總收入每月不少於31,001元及不超過40,300元；家庭申請者的家庭總收入每月不少於62,001元及不超過80,600元，另亦設有總資產淨值限制，以及由單位首份轉讓契約日期起計的首5年內，單位業主不可轉讓或出租其單位。首五年過後，「首置」單位業主須向市建局繳付補價才可以在公開市場轉讓或出租其單位。而合資格的市民可由今日起至今年10月18日晚上7時為止，向市建局提交相關申請。

早前市建局稱，煥然懿居第三座將採用「優化版」公契，列明在項目落成初期，由市建局委聘工程顧問，為樓宇制訂落成後第一份以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算，業主需為維修基金供款。市建局亦會為大廈的維修基金注入「起動資金」，鼓勵業主為日後大維修「儲錢」，以起示範作用。