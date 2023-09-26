笑看天下：拉攏越南 邊會死錯人

小國生存之道，除咗促進生產，教育方面亦不能忽視，畢竟「少年強則國強」。世界銀行最新數據顯示，就學習成績而言，越南嘅學生不僅超過馬來西亞和泰國，還超過英國和加拿大，儘管英國和加拿大都比越南富裕好幾倍。喺2020年嘅一項研究中，斯德哥爾摩經濟學院研究咗埃塞俄比亞、印度、秘魯和越南嘅學生參加同一測試嘅數據，發現喺5至8歲嘅學生中，越南兒童嘅成績遙遙領先。美國智庫全球發展中心嘅研究亦發現，喺87個發展中國家中，有56個國家嘅教育質量，自1960年代以來有所下降，但越南反而有所提高。投資教育即係投資未來，想越南必定會致力於追趕高等教育。美國對越南極盡拉攏，也許係見到越南未來前景樂觀。