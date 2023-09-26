冰鑑春秋：台灣到底危不危險？

民進黨操作認知作戰又翻車了！先是《自由時報》發布一篇侯友宜宣稱台灣是世界上最危險的地方，還立刻被與會學者孔明尚打臉的報道，跟着就由民進黨發言人張志豪痛斥侯友宜以戰爭威脅恐嚇，根本是到處造謠。

結果卻被孔明尚光速反打臉，他還原當天是媒體問他台灣是不是世界上最危險的地方，他表示不能認同，而所謂侯友宜說台灣是世界上最危險的地方，完全是媒體自己加上去。這事件除了再次驗證台灣許多媒體的「製造業」本質外，也凸顯民進黨結合媒體一條龍認知作戰，抹黑攻擊的惡劣行徑。然而打臉歸打臉，《經濟學人》卻確實指出台灣是世界上最危險地方，從去年佩洛西訪台後，解放軍一連串圍島演習，以及跨越海峽中線常態化的作為，也令人憂心，台灣是否將發生戰事？

從大戰略來看，現階段台海如果發生戰事，對習近平期望推動一帶一路，結合南方國家共同發展，最終超越美國成為世界第一的規劃，顯然是有害的。因為只要台海出現武裝衝突，美國就可以堂而皇之地要求歐洲國家對中國進行更嚴厲的制裁與封鎖，世界各國也會因此對中國產生疑慮，所以除非萬不得已，解放軍應該不會選擇攻擊台灣。

但2024年台灣大選將成為兩岸和戰的關鍵，因過去經常採取冒進主義的賴清德，雖然在形勢對他不利時會選擇低調沉潛，但只要一有機會，他便會積極趨向台獨，而這是習近平絕對不能容忍的，若是台灣明顯走向台獨，即便明知將對經濟外交產生重大傷害，習近平恐怕只能選擇出手干預。

現在在野分裂，賴清德當選的機率極高，加上他身邊獨派大將都已回歸，未來若真由他拿下大位，台灣的危機很可能立刻就要成真。