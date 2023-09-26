自成一家：如何改革安理會

聯合國作為全球最大的政府間國際組織，一直以促進世界和平作為首要任務，但近年這項功能卻每況愈下，俄烏戰爭爆發更讓人們再一次看到聯合國制度失靈。美國總統拜登上周在聯合國大會呼籲改革安理會，也引發各國熱議。西方國家認為有必要將德國、日本和印度納入安理會，發展中國家則認為常任理事國席位應增設巴西和南非。這令我想起一個哲學故事。

這個故事是：有個人要把一支笛子送給3個小孩子的其中一人，3人各自提出不同的理由認為理當歸其所有。甲說他是3人之中唯一懂得吹笛子的；乙說自己是3人中最窮的，沒有任何玩具；丙則說這支笛子是他製造的，笛子應歸於自己。這3個理由剛好符合3種價值觀，分別是功利主義、平等主義和自由主義。到底笛子該給哪一個人，並沒有絕對的答案，而是視乎從甚麼角度考慮。

目前聯合國安理會有中美俄英法5個常任理事國，各擁有一票否決權。5國過去幾年分裂加劇，許多國家都認為有必要改革安理會，但在增加席位問題上卻各持己見，情況就有如笛子應該給哪個人各有看法。各國都想把友好國家納入安理會，加強本國在聯合國的影響力。

對美國來說，現有常任理事國架構反映的是20世紀40年代的世界權力分布，日本和德國今日已擁有與英法同等的影響力，有資格成為常任理事國。這是效益主義的角度。但姑且不說日德在二戰給各國造成巨大破壞是否有資格入常，從地域分配原則來看，兩國要獲得常任理事國席位並不合理。因現時安理會5國中，歐洲已佔兩席，亞洲也有一席。若這兩個地區再增加安理會常任理事國，很難令人信服。北京反對日本入常，應從這角度出發。