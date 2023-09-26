筆下風雲：美國不過以拖待戰

經過美國高官「車輪轉式」接連訪華，中美僵持的關係似乎取得進展，雙方宣布成立「經濟領域工作組」。誠然，目前兩國各自有經濟問題，有溝通總好過無溝通，但此舉頂多解決一些小分歧，無阻美國繼續全方位遏制中國，同樣無法令中國就此妥協。

君不見，早前訪華的美國商務部長雷蒙多，甫返國即表明拒絕向中國售賣高端晶片，更意猶未盡進一步宣布，即將向美國晶片產業發放逾1,000億美元的補助，條件是拿補助的半導體企業均不得在中國大幅提高產量或擴大生產設施，美其名曰這是為了國家安全，實際上又是打壓中國科技發展那一套。

講來講去，美國就是不容許中國挑戰其世界一哥地位，即使中國安於做「老二」，美國也必須確保中國沒有爬頭和超車能力，實力一定要同美國保持極大差距，而且要聽教聽話，美國想怎樣，中國都要配合。問題是，中國人既不是傻子更不是好欺，為何要像日本、歐洲那樣屈就？為何要像蘇聯那樣被「肢解」？相反，中國人是非常聰明的民族，近代領導人更是擅於吸取教訓，眼見日本被《廣場協議》壓得無法翻身，法國的阿爾斯通被美國一鋪打殘，以至蘇聯土崩瓦解，中國更是沒有道理任由美國予取予求。中國有自己的道路要走，決心要過上更好的日子，絕對不會重蹈那些國家的覆轍。這也是美國這些年來，打完貿易戰打科技戰，打完新疆牌打香港牌，依然無法撼動中國分毫的原因。

天要下雨，娘要嫁人，不以人的意志為轉移。東升西降已是大勢所趨，美國不過是以時間換空間，務求將中國躍升世界第一的時間拖遲，好讓它做好萬全準備跟中國一戰，而台灣自是最好的代理人戰場。