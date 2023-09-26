強詞有理：棋子變棄子

美國總統拜登在今年聯合國大會上沒有提到台灣問題，令不少台灣人破防甚至恐慌。有島內學者認為，中國大陸已經說服美國，希望拜登不要擅自隨便發言。如果台灣片面改變兩岸情勢，美國卻不想打仗，就會找各種理由怪罪民進黨。倘若是由台灣引發兩岸衝突，自己引禍上身，美國就不會管，要不要協防台灣，其實是由美國定義。

道理淺顯易懂，台灣只是美國的棋子，而不可能是棋手，一切都得聽從擺布，身不由己。中美關係緊張時，台灣的價值自然會高一些；但當中美關係趨於緩和，台灣的重要性就會大大降低。今年以來美國高官相繼訪華，白宮國家安全顧問沙利文最近更和中國外交部長王毅舉行長達12小時的會談，台灣問題就是重中之重，可見美方確實有意紓緩中美關係，起碼不想發生直接衝突。所以，拜登在聯合國大會上隻字不提台灣問題，完全可以理解，老美考慮的是本身利益，根本不會在乎台灣當局怎麼想。

這也說明了一個事實，「棋子」隨時會變成「棄子」。老美永遠奉行的是「美國優先」，他們打台灣牌，只想「以台制華」，而不是挺台和保台。當他們認為台灣再也沒有利用價值，或者認為自己已無法遏制中國，就會毫不猶豫拋棄棋子，脫身而去。過去已有無數事例予以證明，有些台灣人至今還認為美軍會協防台灣，替他們賣命，未免太天真。

國民黨台灣總統參選人侯友宜日前赴美「面試」，在華府智庫座談會上誇誇其談，針對台海問題提出所謂的「3D戰略」，即阻嚇（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）。既沒有新意，更是紙上談兵，單是第一個「D」就不可能實現，以台灣那點能耐，如何阻嚇大陸？即使美國將台灣打造成「彈藥庫」、「地雷島」，甚至人手一支AK47，也不可能阻擋解放軍。正所謂兵凶戰危，兩岸最好不要爆發戰爭，否則台灣必毀無疑。

台灣要實現侯友宜所說的「對話」和「降低風險」，其實很簡單，就是放棄「倚美謀獨」，回到「九二共識」。大陸方面是有誠意的，關鍵在於台灣當局，如果既想阻嚇，又想對話和降低風險，純屬癡人說夢。老實說，大陸對付台灣的辦法多的是，未必需要動用武力，只需採取經濟手段，就足以令台灣受不了。