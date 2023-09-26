政情：訪京有感三十功名塵與土 鄧飛自嘲少年變成佬
話說香港教育團搞咗個訪京團，同行嘅有議員鄧飛，而呢次訪京令佢好感嘆。佢喺社交平台貼文，劈頭就寫咗兩句好精警嘅句子，就係「文雅說法：三十功名塵與土」，「通俗講法：一朝少年變成佬」。
31年後再同鄧咏駿北上
點解自嘲？咪因為同行嘅團員囉！鄧飛話喺31年前，同鄧咏駿同學（觀塘前區議員）一齊上北京交流，當時大家都係中學生。31年後嘅今日，佢哋再度訪京。見佢上載嘅舊照同新相，31年前兩人一臉稚氣，新相就真係完全唔同晒嘞！青葱歲月已溜走。
其實今個訪京團之前參觀咗長沙嶽麓書院，係湖南大學嘅下屬機構，而其他聞名書院早已湮滅於歷史長河。佢又話，湖南並唔係從古到今食辣嘅，但湘人似乎從古到今都有一股唔肯認輸而堅持到底嘅潑辣韌性！
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230926-0926_00176_402/政情：訪京有感三十功名塵與土--鄧飛自嘲少年變成佬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：