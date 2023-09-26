政情：訪京有感三十功名塵與土 鄧飛自嘲少年變成佬

話說香港教育團搞咗個訪京團，同行嘅有議員鄧飛，而呢次訪京令佢好感嘆。佢喺社交平台貼文，劈頭就寫咗兩句好精警嘅句子，就係「文雅說法：三十功名塵與土」，「通俗講法：一朝少年變成佬」。

31年後再同鄧咏駿北上 點解自嘲？咪因為同行嘅團員囉！鄧飛話喺31年前，同鄧咏駿同學（觀塘前區議員）一齊上北京交流，當時大家都係中學生。31年後嘅今日，佢哋再度訪京。見佢上載嘅舊照同新相，31年前兩人一臉稚氣，新相就真係完全唔同晒嘞！青葱歲月已溜走。

其實今個訪京團之前參觀咗長沙嶽麓書院，係湖南大學嘅下屬機構，而其他聞名書院早已湮滅於歷史長河。佢又話，湖南並唔係從古到今食辣嘅，但湘人似乎從古到今都有一股唔肯認輸而堅持到底嘅潑辣韌性！