入氣搭船價上漲 的哥渡輪客遭殃

復甦未如理想 加風四起荷包傷 本港經濟復甦步伐未如理想，惟仍未能阻止百物加風。機電署昨日宣布，按現有保約規條，下月調高專用石油氣加氣站上限價格，至每公升3.41至4.28元不等；而6條離島渡輪航線日前起亦加價，成人單程票價加幅由3.6%至19.3%不等。不過，仍有好消息，港燈宣布10月將進一步下調燃料調整費，較9月再跌12.2%，但只受惠於港島區一帶居民。

機電工程署昨公布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在今年10月份的車用石油氣上限價格。調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.41元至4.28元不等，加幅為每公升0.41至0.42元。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐定。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。

6離島航線 加幅最高達19% 另一方面，繼兩條港內線渡輪9月初加價後，6條離島渡輪航線日前起亦加價，成人單程票價加幅由3.6%至19.3%不等。新渡輪長洲至中環線平日高速船加1.1元至29.2元、普通船普通位加6毫至14.8元；假日高速船加價1.6元至42.3元、普通船普通位加8毫至22元。新渡輪梅窩至中環線的平日和假日高速船，加價約3.9%至分別34.1元和48.9元，普通船普通位平日票價加6毫至17.2元、假日加1元至25.6元；至於港九小輪，中環至坪洲平日普通船成人收費加3.2元至19.8元，加幅近兩成；假日快船加8.7元，至54.3元。

港燈連續5個月減燃料調整費 不過，因應國際燃料價格持續向下，港燈昨日宣布10月的燃料調整費，將進一步下調至每度電54.8仙，較9月的62.4仙再跌12.2%。港燈指，自今年6月起，已連續5個月向下調整燃料費，較1月共下調27.7仙，令港燈10月每度電的平均淨電費減至169.3仙，對比1月的197仙，跌幅為14.1%。以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼以及港燈特別電費補助，他們在10月份要繳交的淨電費，將為212.4元，較1月份的288.6元，減少76.2元。

港燈續指出，今年首8個月，受惠於燃料調整費下調及各類補助，於當月毋須繳交電費的港燈住宅客戶帳單，累計超過63萬張，佔所有港燈住宅客戶帳單近17%；又指，視乎月份、用電量及所獲得的補助，今年頭8個月內每月約有6萬至9萬位港燈住宅客戶，毋須繳交電費。