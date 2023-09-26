鄧成波家族旗下公司被追討790萬

【本報訊】已故「舖王」鄧成波旗下公司於上周五遭戴德梁行入稟高等法院，指鄧成波於2019年曾承諾支付1,115萬元服務費，但他前年離世後，其代表至今仍未付全數，現連本帶利追討790.7萬元。

戴德梁行指未找清服務費 原告是戴德梁行（Cushman & Wakefield（HK）Limited ），被告是Sino Harbour Holdings Limited。入稟狀指，2019年7月左右，原告為被告提供服務，買賣益兆興業有限公司及Strategic Champ Holdings Limited的全數已發行股本，被告同意向原告支付1,115.1萬元，同月原告向被告發出發票。

入稟狀續指，鄧成波是被告當時董事。他知悉需支付款項，2019年12月亦曾發函確認知悉此事。2021年5月鄧成波離世。被告代表鄧耀昇等同意分12個月付款。但截至入稟時，被告只付了324.4萬元，尚欠790.7萬元。原告遂入稟要求被告還款，同時支付利息及相關訟費。案件編號：HCA 1527/2023