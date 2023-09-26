示威涉違口罩令 社民連副主席表證成

周嘉發

【本報訊】社民連副主席周嘉發於今年2月泛民初選案開審日時，到西九龍法院外示威，期間被指拉低口罩5秒，被控違反口罩令。周否認控罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。周於昨日並無律師代表，於審訊後被裁定表證成立，被告不自辯也不傳召證人。他於結案陳詞時指，當時現場環境嘈吵，他有必要拉低口罩，確保最多人聽到他的話。法庭押後至10月20日裁決。

被指拉低口罩5秒 10‧20裁決 31歲被告周嘉發，被控根據法例第599章附屬法例，在指明期間內，於進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩。控罪指他於2023年2月6日，在深水埗通州街西九龍裁判法院外，無合法權限或合理辯解而無佩戴口罩。

李姓警員供稱，當日他獲派到西九龍裁判法院外維持秩序。當時現場環境嘈吵混亂，被告連同其他兩人，在3米外手持擴音器和橫額叫喊口號。期間，被告把口罩拉到下巴，約5秒後，有人叫被告戴回口罩，被告於是戴回。李見被告涉嫌違反口罩令，遂在約20分鐘後，向被告發出定額罰款通知書，被告沒有解釋為何拉低口罩。被告盤問李時，質疑他在20分鐘後才票控並放行他，是因見審訊開始人流減少，李否認此說法。案件編號：KCFS 47/2023