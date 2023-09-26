遇查拒示身份證 記協主席陳朗昇囚5天

【本報訊】香港記者協會主席陳朗昇於去年9月，到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，在場館外被截查，陳被指拒絕出示身份證及大吵大鬧，被控一項阻差辦公及交替控罪阻礙公職人員罪。被告否認控罪，案件早前在西九龍裁判法院開審，裁判官梁嘉琪昨裁定被告阻差辦公罪成，並判監5天。辯方替被告申請保釋等候上訴並獲裁判官接納。

獲准保釋等候上訴

梁官指執法人員當時是正當執行職務，被告在知悉人員身份下仍肆無忌憚不合情理故意發問，屬故意阻撓。法官指考慮到被告的行為態度，且在最終無出示身份證，案件雖然不涉社運事件，但須考慮當時社會環境及守規的可貴，必須判監。梁官以監禁7天作量刑起點，考慮到被告對社會的貢獻給予減刑兩天。