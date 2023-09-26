國安處起訴妨礙司法 李卓人姨仔後日提堂

鄧燕梨

【本報訊】正在服刑的前職工盟秘書長兼前支聯會主席李卓人，其姨仔鄧燕梨早前因涉嫌在執法部門持法庭手令搜查一處所之前，取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，圖阻礙調查，今年3月被國安處拘捕。國安處昨指，前日（24日）正式起訴鄧燕梨一項「妨礙司法公正」罪，案件將於本周四（28日）上午在西九龍裁判法院提堂。

人員搜查處所前疑取走證物 根據資料，李卓人妻子鄧燕娥涉嫌違反《港區國安法》被捕後獲准保釋當日，其63歲胞妹鄧燕梨及前支聯會副主席何俊仁的65歲胞弟何俊麒被捕，涉嫌串謀妨礙司法公正，兩人經扣查後已獲准保釋候查。據了解，鄧及何涉嫌在鄧燕娥寓所取走電腦、文件及電話等證物。鄧燕梨為前職工盟培訓中心總監，2021年9月職工盟宣布啟動解散程序，職工盟培訓中心同宣布停止收生，鄧燕梨當時在記招中形容事件屬香港人的損失，據悉她被捕時報稱無業。

而鄧燕娥涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全，在赤柱監獄外被國安處拘捕。鄧燕娥為前職工盟總幹事，已解散的職工盟被批評多年來為外國充當代理人，其中於1994年至2013年間獲美國國際勞工團結中心共1,300萬元撥款。她出任董事的亞洲專訊資料研究中心，同樣自1994年起收受美國、德國、挪威等西方組織共1.18億元撥款，隨職工盟宣布解散，亞洲專訊資料研究中心亦宣布解散。