中電贈板腦 惠1600基層學生

【本報訊】縱使學生已回復上實體課，但電子器材對他們的學習仍十分重要。中華電力指今年從社區節能基金撥款600萬元，推出「電子學習支援計劃」，向超過1,600名來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等，支援學生電子學習的需要。

STEM活動日 了解低碳節能 中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，電腦是現代教育重要的輔助工具，能夠幫助學生獲得更多學習資源和機會。中電再次推出計劃，向有需要的學生提供全新的電子學習器材，希望能鼓勵學生善用電子學習器材去發掘不同的知識，培養自主學習的能力，提升學習興趣。

受惠於計劃、來自保良局林文燦英文小學的譚凱琳表示，自收到中電的平板電腦後，上網課變得方便，更可在課餘時間上網學習自己感興趣的內容。另外，中電義工更舉辦STEM活動日，受惠學生可透過參觀位於城市大學的中華電力低碳能源教育中心，了解有關低碳能源及節能的知識。