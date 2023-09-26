內地兩港人子弟校 獲納DSE「與考學校」

【本報訊】考評局去年修訂《考試規則》，香港中學文憑試（DSE）明年起將接納內地港人子弟學校成為文憑試「與考學校」。考評局宣布，來屆文憑試有兩所港人子弟學校，申請並獲接納成為文憑試「與考學校」，分別是深圳香港培僑書院龍華信義學校，以及廣州暨大港澳子弟學校。

新安排容許相關學校，保送其中六合資格正讀生以學校考生身份報考文憑試。考評局知悉教育局正積極與內地相關部門進行溝通，相關事宜涉及多方面的籌備工作，須要周詳考慮和策劃，並需要充分的時間作妥善的準備。

八大內地教員全數上升

另外，本港8間資助大學內地教學人員全數上升，當中以香港理工大學增幅最多，由2021/22學年的297人增加約三成至上學年的380人。嶺南大學及香港大學則按年增加16.7%及16.5%。而科技大學的內地教員比例最高，佔整體教員48%。