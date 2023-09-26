車仔展周末旺場 來屆擬延長開放

【本報訊】一連3日於長沙灣舉行的玩具車仔展，不止吸引本地大小朋友入場，更招來世界各地旅客遠赴到港參觀。主辦單位表示，雖然展覽周末的開放時間較去年縮減一小時，然而受惠通關及海外旅客帶動，3日人流近1.4萬人，較去年增長約7.6%，當中約每10人便有一名內地旅客，另有約4%來自美國、英國、土耳其、印尼、泰國、菲律賓及秘魯等。其中一日排頭位的內地旅客陳小姐曾於前一晚11時已經從深圳到現場排隊，希望購買特別版模型車予兒子。

主辦單位又指由於周末人流持續強勁，正積極考慮來屆展期延長開放時間至晚上9時。策展人李鑒泉表示，儘管面對港人外遊及外圍經濟因素影響，香港車仔展入場人數仍然創新高，多個國際模型車品牌選擇在香港進行重要公布，證明香港仍然是國際玩具大都會。

港中小型展覽場地不足 李提到，香港中小型會議展覽場地的不足，導致多個有潛力的展覽及會議移師其他鄰近國家及地區，形容「絕非香港之福」，又期望能夠物色更大型場地，令更多國際展商參與博覽。香港車仔展2023雲集世界各地20個原創品牌，展出及發售近250款首發最新的模型車、原創場景及人偶。