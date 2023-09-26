冀人流回升止跌 10‧1「搵食」有7折

1750餐廳推優惠 誘留港谷晚市消費 長假期將至，飲食業約1,750間餐廳在10‧1當天聯合推出部分食品7折優惠，亦有約800多間餐廳將優惠延續到翌日，更有部分優惠維持整個10月。飲食業界議員張宇人表示今次活動絕大部分涵蓋晚市，希望市民「唔好執輸」、「唔好走寶」 ，假期留港消費，笑言不要北上去「逼」；另外，香港戲院商會聯同會員10月1日推出「半價睇好戲」優惠。

有連鎖餐飲店代表指是次優惠較上次更大，希望市民可踴躍和留港消費，又希望飲食業界可盡快復甦。優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，上次7‧1優惠時有旅客因優惠來港，因此希望今次食肆優惠可吸引旅客多點來港消費，指旅客可「睇完煙花食多餐飯」。

「最緊要有氣氛 唔介意賺少咗」 被問到活動是否響應夜繽紛，張宇人指今次優惠早於上次7‧1活動時已有共識要舉行，而今次有勸喻各餐廳在夜晚要有優惠，未來也會去部分地區組織商場等方面，看看能否合作，指「一定會配合」政府夜繽紛行動，未來也會和政府配合一齊搞好夜市。

至於會否擔心夜市會搶生意，他指「唔介意」夜市，指「成個業界咁大，唔會擔心做唔到生意」，明言「最緊要有氣氛」，稱「叫飲食業守冷檔好辛苦」。

他續稱，業界不介意生意「做多咗、賺少咗」，笑言「（市民）唔去係你嘅損失，當然我哋（餐飲業界）都有損失」，至於今次優惠的餐廳會否延遲營業時間，張指決定涉及員工上班、交通、商場關門等因素，很難一次性規限所有餐廳，而未來的活動希望優惠除連鎖餐廳可以滲透到個體戶。

商會同日亦半價睇好戲 明售票 不單止飲食業提供優惠，香港戲院商會亦聯同會員於10月1日推出「半價睇好戲」優惠，將資助全港64間戲院全日任何放映場次及格式，劃一提供半價優惠。戲院常設的長者首場優惠、小童、學生、長者票價亦會繼續提供半價優惠。各大院線及戲院將在9月27日正午12時後陸續公開發售，現場購票每人每次最多可購買4張戲票，網上購票則依各院線購票限制為準。