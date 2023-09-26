周六起 九巴251C線延長至元朗市中心

【本報訊】為顧及過渡性房屋江夏圍村居民日常出行需要，九巴昨日公布251C線將於本月30日（星期六）起延長至元朗市中心及提升為每日全日服務，加強江夏圍村與元朗區內連接。而九巴會於江夏圍增設「九巴優惠站」，乘客以「先拍後搭」方式乘搭九巴路線，即可享$1乘車優惠。

本月30日起，九巴會提升服務江夏圍村的251C線至每日全日服務，及修改行車路線往返江夏圍及元朗市中心。九巴相信，251C線延長至元朗市中心後，將可以便利江夏圍村居民前往元朗大馬路一帶通勤、上學、購買日常用品或處理各項事務。

乘客亦可於形點轉乘九巴B1線或B9線前往落馬洲支線或香園圍管制站，往返內地將更快捷方便。而原有前往八鄉路（大欖隧道轉車站）的乘客，可於江夏圍村外的「八鄉新馬路」站選乘九巴251A線，並在大欖隧道轉車站轉乘不同九巴路線，前往港九新界各區。

江夏圍村設乘車優惠站 同日起，江夏圍村內將增設「九巴優惠站」，優惠站位於251C線總站旁，乘客以「先拍後搭」方式，先到優惠站拍八達通卡，再於同一日內乘搭任何一條九巴路線，即可享$1乘車優惠。拍卡及乘搭九巴必須在同一個工作天內進行（計算時間為每日凌晨4時45分至翌日凌晨4時44分59秒），並適用於所有九巴路線（K12、K14、K17及 K18線除外）。