紅山半島再有獨立屋揭僭建

【本報訊】早前最強黑雨淹港，紅山半島臨海的部分政府斜坡出現山泥傾瀉，其後有多幢獨立屋被揭發僭建。而85幢臨海獨立屋當中，初步有約70幢懷疑有僭建物，其中約40幢懷疑非法佔用政府土地。至昨日下午，屋宇署、地政總署與執法部門派員進入屋苑視察。

3業主失聯 部門將申手令入屋 政府人員表示，首階段調查的10間懷疑有僭建獨立屋，昨日進入其中一間屋調查後發現有僭建物，稍後會向該業主發出清拆令，另外6間屋已預約業主本月尾至下月初入屋視察，惟仍有3間未能聯絡上業主，今日將會申請法庭手令入屋。

政府上周五（22日）表示，受山泥傾瀉影響的4幢獨立屋，包括第70號屋、72號屋、74號屋及76號屋，均有嚴重僭建情況，並涉及非法佔用政府土地。經調查後，屋宇署及地政總署已分別向相關業主發出清拆令及勒令停止佔用土地通知。由於佔用的位置涉及政府斜坡，地政總署要求有關人士於通知發出起30天內提交拆卸方案供政府審批，確保工程不影響斜坡安全及穩定性，並須於通知發出起150天內完成拆卸工程。