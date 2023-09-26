議員轟部門欠溝通 卸膊釀悲劇

【本報訊】對於日前秀茂坪邨被揭發的慘劇，多名議員均指事件不能接受，質疑為何無人發現事件，批「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」質疑部門溝通不足「有服務唔到位」，又斥政府只會「講幾句安慰說話」沒有跟進，要求政府成立「殘疾人事務委員會」，並以個案模式跟進，避免部門間互相推卸責任。

本身是社工的議員林素蔚直言事件令人憤怒，狠批「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」她又指病人入院後醫務社工都會了解相關人士的背景，以評估是否需要作出支援，質疑為何個案中，死者母親入院4個月無人知道她有兩名智障兒子同住，形容事件不能接受，又指全港18區都有對殘疾人士的支援，香港非沒有政策協助智障人士，但部門溝通不足「有服務唔到位」。

狄志遠籲為高危家庭登記 社福界議員狄志遠指過去一年已發生近20宗命案，「每次發生後官員出來說幾句安慰說話」，但看不見政府會如何跟進，期望官員能有更多同理心幫市民。他又指政府建立24小時照顧者支援熱線，如果沒有配套只會「白做」，促請政府建立社區支援安全網絡，為高危家庭作登記包括以老護老、以老護殘、以殘護殘等，在病人入院時調查病人家庭背景，例如是否擔任照顧者角色等，並以個案經理式作出跟進，杜絕部門間互相推卸，以能持續跟進。