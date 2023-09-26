社署遲來推支援熱線

【本報訊】秀茂坪日前揭發雙屍案，兩名有智力障礙的中年兄弟，疑因母親入院後未能自理而餓死家中。政府形容事件「可悲」，且屬隱蔽個案，未來會透過關愛隊多做探訪，而社署今日起將正式推出24小時運作的照顧者支援專線182183，並會於11月推出一站式照顧者資訊網。

一站式資訊網 等到11月 政府指有關個案並沒有向部門提出任何求助，屬於輕微隱性要服務的隱蔽個案。勞工及福利局局長孫玉菡表示，社署、 社福機構和醫管局一直有保持聯絡，認為要加強不同機構之間的聯繫。政府又指為解答照顧者各種疑難和問題，社署今日起將推出24小時運作的照顧者支援專線182183，11月也會推出一站式照顧者資訊網，更方便照顧者找到所需資訊和支援。

至於關愛基金轄下的支援照顧者計劃也會在下月起恒常化，將低收入家庭的護老者及殘疾人士照顧者的每月津貼，由2,400元加至3,000元，而「護老同行」計劃會擴展至涵蓋殘疾人士及照顧者，計劃為期3年。政府表示，未來會在支援照顧者上會更加努力，包括由社署提供現金或資訊上幫助，當局亦會加強相關設施和配套，例如暫託服務。