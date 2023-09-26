殘障兄弟餓死家中 支援照顧者多漏洞

家人年邁或改變初衷 倡重整方針增主動 秀茂坪兩名有智力障礙的兄弟疑因母親入院後未能自理餓死家中，引起廣泛關注。弱智人士家長聯會幹事會主席黃偉雄昨表示，現時很多服務要當事人主動求助才能獲得支援，認為應以個案經理制度處理個案，有個案經理長期跟進，可及早得悉每個家庭的特殊情況而提早準備。對於政府將推出照顧者熱線，黃指出，熱線對一些高危個案未必能幫助到，他同時質疑熱線是否有足夠人手照顧本港約7萬至9萬名智障人士。

個案經理跟進 助及早介入 中大社工系講師丁惟亦認為，設立個案經理制度有助及早處理高危個案，避免悲劇發生。一些家庭初時或會拒絕受助，但隨着年老或狀況或會改變初衷，個案經理一直與個案聯繫，較容易獲信任而及早介入協助。此外，觀塘區議員張培剛稱，兩兄弟沒有到醫院覆診，院方或社工應跟進，對這類家庭單靠坊間義務性質協助較困難，政府可多撥資源予社區團體加強照顧。社區組織協會幹事彭鴻昌則認為，有關家庭有領取綜援，社署除了處理現金發放安排外，亦可決定會否派人跟進。

議員江玉歡指，事件再次揭露了社區對於識別高危照顧者家庭的主動性尤為欠缺，十分需要社區提供及時、靈活的介入和緊急支援，防止同類慘劇再發生，促當局考慮針對該議題制訂一個整體性、跨部門的方向策略，為照顧者提供全面完整的政策，並盡快制訂第一個5年行動計劃。

建檔立案 配合社區力量 她提出4個支援建議，包括改變當前照顧者政策「一刀切」支援方式，從法律層面制訂針對全港普查式的照顧者「建檔立案」制度，避免遺漏，以醫療力量為該制度做支撐；豐富針對照顧者的支援內容，參考國際上多個國家和地區建立了較為豐富的長者親屬照顧者服務支持政策，具體分為實際性、訊息性、社交性、心理和情感性支持政策，不僅能有效保障長者親屬照顧者的權益，還能降低政府的財政負擔；激發社區力量，政府可直接參與建設「照顧者友好社區」，打造全港標杆；激發照顧者群體自身的行動潛力，當局可參考加拿大的做法，在社區層面推廣朋輩支援小組。

政府指今日起推出24小時照顧者熱線。 江玉歡指社區對於識別高危照顧者家庭欠主動。 本港近期發生的倫常悲劇