打擊青少年罪案 將軍澳拘41人

【本報訊】將軍澳區執法部門根據線報及經深入調查後，在6月12日至9月21日展開代號「越河」的執法行動，以打擊青少年犯罪活動，共拘捕41人，年齡介乎14至65歲。

調查顯示，有詐騙集團以小量報酬引誘青少年提供個人資料，其後以該批資料來開設不同的銀行戶口處理犯罪得益。當中26男4女（19至25歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。人員相信他們與29宗騙案有關，包括網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案及網上投資騙案，涉款金額共約3,150萬元。

涉29宗騙案 金額逾3000萬 人員亦留意到有毒販公然利用網上社交平台作媒介，發放錯誤的大麻資訊，令青少年誤以為吸食大麻對身體無害及利誘青少年販毒，遂派員喬裝買家，於區內拘捕一男兩女（25至28歲），涉嫌「販運危險藥物」。行動檢獲約200克、總值約45,000元的懷疑大麻花，以及一批毒品包裝工具。

而人員亦留意到青少年容易觸犯的另一個罪行是與非法收債有關，包括淋潑油漆。有不法分子在社交平台以「無須工作經驗」、「搵快錢」等字眼作招徠，招募年輕人前往借貸人的住所淋潑紅油，來換取數百元的報酬。其中4名男子（35至65歲）涉嫌「刑事毀壞」被捕，懷疑他們曾在背後協助或教唆青少年進行不法活動，例如刑事恐嚇及刑事毀壞。

另外，有4名青年（14至17歲）懷疑曾欺凌一名16歲青年，他們涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。行動中，人員共檢獲大量手提電話、一批銀行文件及銀行卡等。所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月下旬報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。