新標靶藥有效控制肺癌腦轉移

【本報訊】肺癌是香港病發率和死亡率最高的癌症，而腦部是肺癌常見的轉移部位，特別是間變性淋巴瘤激酶（ALK）非小細胞肺癌，大概有30%至40%患者會出現腦轉移。今年年中，癌症資訊網慈善基金對100位非小細胞肺癌患者進行了一份問卷調查，結果顯示93%受訪者明白肺癌腦轉移很常見，而腦轉移也給患者帶來了很大的情緒壓力。

有83%人認為有必要在開始治療前了解腦轉移的治療方法。目前，有新一代標靶藥具有更好穿透血腦屏障的效果，得以更有效地控制腦轉移症狀。然而，長期服用新藥物會對患者造成非常大的經濟負擔。因此，癌症資訊網慈善基金希望能把有關藥物盡快納入安全網，讓肺癌患者直接受惠。

團體倡盡快納入安全網 ALK是一種非小細胞肺癌的基因變異，屬於融合基因，由兩個正常基因意外重排結合而成。非小細胞肺癌分為4期，會出現轉移的情況，而腦部是肺癌常見的轉移部位。轉移後，根據腫瘤在腦部的位置，患者有機會出現頭痛、癲癇等症狀，會嚴重影響患者的身體狀況和生活質素。

然而，由於血管和腦之間的血腦屏障會選擇性地阻隔物質，因此並不是所有的抗癌藥物都能成功進入腦部而發揮藥效。臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生指，現時具有更好穿透血腦屏障效果的較新第3代標靶藥已經出現，可以更有效地控制腦轉移症狀。對於病人來說，可以減少或延遲其他腦轉移治療，例如放射治療、手術治療等。

現實情況卻不是服用新一代標靶藥便能解決問題，應付癌症治理更會影響許多患者的家庭經濟狀況，調查顯示39%受訪者確診後職業受到影響，而40%受訪者的家庭月入低於兩萬元。89%受訪者認為缺乏政府補貼是開始新治療的一個主要潛在障礙，癌症資訊網慈善基金希望能把有關藥物盡快納入安全網，接受政府資助，讓肺癌患者受惠。