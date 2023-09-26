郵輪碼頭塌閘 保安員傷腳

【本報訊】啟德郵輪碼頭卸貨區有4道分別2米乘4米的相連鐵閘，周日晚11時許疑出現故障傾斜，多名保安員嘗試將鐵閘扶正期間，豈料鐵閘突然塌下，一名姓何（51歲）男保安員懷疑走避不及，被壓傷腳部倒地，在場同事見狀報案求助。救援人員接報到場，何男已神志不清，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。執法人員經初步調查後，將案列作「工業意外有人受傷」處理。

兩個月內同類事故 管理啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭表示，涉事鐵閘於2022年10月19日通過年檢，當時證實完好無受損，因應此次意外，公司即時安排專業人士檢查碼頭內其他大閘，防止再發生同類事故。

工業傷亡權益會指，這是繼今年7月25日九龍塘界限街大廈塌閘造成一名保安員重傷，短短兩個月內再發生同類事故，會方表示憤怒和難過，促請有關當局必須正視鐵閘安全風險，認真檢視現時使用的鐵閘是否存在設計不良、不安全等情況。

會方亦再次呼籲全港物業管理公司加強定期檢查，確保其負責的鐵閘裝置能安全操作及使用，保障使用者安全。

近年因鐵閘倒塌而造成多宗職業傷亡事故，2023年6月15日荃灣西體育館，一名清潔工受傷。2022年8月15日油麻地母嬰健康院，一名保安員死亡。2019年8月10日落馬洲邊境新田購物中心，一名保安員死亡。