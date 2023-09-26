慢性疾病治理先導計劃 11月中推出

【本報訊】醫務衞生局昨日公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情。計劃將於11月中推出，合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

「慢病共治計劃」下，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。參加者可在私營醫療市場進行糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

須支付120元篩查及化驗費 計劃以共付模式運作，參加者登記成為地區康健中心/站會員，並同意使用醫健通後，會由地區康健中心/站協助他們配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在此篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者須支付120元的指定共付額。

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次150元。

政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者毋須支付任何藥費。該名單現時涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。