職安健協會：地盤管理明顯有問題

【本報訊】西九奪命工業意外令全城再次關注職安問題。職安健協會發聲明指，現時按照《密閉空間規例》的工作守則規定，負責密閉空間的東主或承建商，須確保所有根據密閉空間規例，實施各種安全措施，要求勞工處要盡快查明意外成因，如有人違規定要依法追究到底。

協會指，根據規例，工人進入密閉空間前需發出證明書，述明已採取所有需要的安全預防措施及工人可安全地逗留在該密閉空間的時限；確保除核准工人外，並無其他工人進入該密閉空間或在其內工作；並且確保有人駐於該密閉空間外，以與密閉空間內的工人保持聯絡。同時，地盤的《安全管理制度》中亦列明僱主有必要為僱員的工作環境做風險評估，確保工作環境安全。

未有為工人做足安全措施 協會指，日前意外明顯發現地盤管理有問題，甚至有違反工作守則，包括理應規定工人在密閉空間的工作人數及逗留時間，但兩名工人竟被困管道兩日，地盤的管理人員及建造商竟全不知曉；甚至無為進入管道工作的兩名員工做足安全措施等。

香港管綫專業學會前會長黃敬指出，現時法例要求，至少一名接受過培訓的「看守員」，每10至20分鐘以對講機或打信號與管道內的工人溝通，若無人應就要報警。

他質疑事發當日乃周六屬標準開工時間，理應有人進行監察，事件反映工地安全管理系統有疏漏，質疑人員培訓、責任心，以及政府宣傳教育或有不足之處。