圓方地盤兩死 揭工程監督兒戲

管道出口被鎖 密閉空間工作竟無人看守 西九龍柯士甸道西一地盤下方本周日發生奪命工業意外，兩名男工在商場「圓方」地下冷氣系統喉管更換工程期間，疑吸入沼氣中毒死亡。政府指目前無證據證明承辦商有依照法例規定採取相關工作，包括由合資格人士進行風險評估，將評估報告放在工作點的當眼處，工人亦要接受適當訓練和配備合適保護裝置等，並已指示執法部門循刑事責任方向調查。昨日人員將兩名承辦商職員帶返地盤助查，他們其後返署落口供，若有證據一定會作出檢控。

本周日早上，兩名男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），被揭發疑通宵被困地下管道，懷疑吸入沼氣身亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文，昨早在電台節目表示，承辦商安排工人進入密閉空間工作，外面無人與其保持聯絡、工人無離開亦無人知；管道出口更被上鎖，管道外亦沒有資料板列出相關工人資料，事件反映安全管理及監督均有不少漏洞，她直斥情況離譜兼荒謬。

未知工人是否持毒氣檢測儀 蕭又指出，即使地下喉管有良好通風裝置，但未必能夠應付突如其來湧入的沼氣，她又質疑工人是否持有毒氣檢測儀器，需要港鐵進一步澄清。另外，一般意外後，承判商都會立即派人到醫院慰問家屬及提供協助，惟是次事件中，承判商相隔多個小時後才出現，認為需要檢討。

建築地盤職工總會理事安全主任韓家銘亦稱，涉事工人負責的維修保養工作，除非場地要求或有緊急情況，否則一般只會安排在周一至五進行，一旦發生事故都有其他駐場工人協助，建議工地應加派看守員及對講機，在管道門口貼告示，提示有人在管道內工作，並避免選擇周末進行管道工程。

兩名承辦商職員被帶署助查 政府表示，現時沒有證據證明承辦商有依照法例規定採取相關工作，包括由合資格人士進行風險評估，將評估報告放在工作點的當眼處，工人亦要接受適當訓練和配備合適保護裝置，相信承辦商按照法例和指引，事件不會發生。政府已指示執法部門從刑事方向調查，了解是否有人疏忽，需要負上刑事責任。社署會向兩個涉事家庭提供協助，勞工處也會從職安健方面，根據新修訂的條例研究有無人依照規例去做。

昨日12時許，人員再進入工地，以追查意外經過，確定責任誰屬。據悉，人員將與港鐵、勞工處人員開會了解情況。至下午時分，人員帶同兩名承辦商職員到現場協助調查，至下午約4時30分離去。政府指，兩名職員被帶署錄取口供，案件會查至水落石出，有證據一定會作出檢控。

聘用兩名男工的帥建機電工程表示，將全力配合有關部門的調查工作。該公司亦將從各方面進行跟進，包括事件所涉及的工序、工作範圍及與商場的通報機制等。帥建及其分判商已聯絡死者家屬及派管理層向家屬慰問，並安排與其分判商分別發放合共20萬元的撫恤金，並將約會死者家屬商討，盡力向死者家屬提供所需協助。