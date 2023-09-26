規管虛產平台 立會擬下月討論

雷添良

【本報訊】近日虛擬資產交易平台JPEX風波不斷擴大，立法會財經事務委員會主席林健鋒早前已指示10月9日的會議加插議程，討論虛擬資產交易平台的規管事宜。他表示，已邀得證監會主席雷添良及行政總裁梁鳳儀親身出席，就事件為公眾解畫。另有議員要求內務委員會轄下設立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」，檢視現行法例有何漏洞並作出優化措施。

不單止林健鋒主動指示加插議程，而包括會計界議員黃俊碩及另一選舉委員會界別議員陳仲尼在內的3名議員，早前亦曾聯署去信林健鋒，要求在10月9日的會議加插相關議程，並要求證券及期貨監察委員會在內的執法機構出席會議，向委員會及公眾進一步解說，在現有制度下如何能避免同類事件發生。

議員倡成立小組關注 另外，具科技背景的議員吳傑莊亦去信內務委員會，指虛擬資產交易平台「爆雷」事件惹起社會關注，要求成立小組委員會跟進。他認為Web3和虛擬資產發展方興未艾，在香港仍處於起步階段，當中涉及本港創科產業、財經金融，以至社會教育和市民應用等多方面政策範疇，牽涉多個立法會事務委員會的討論，包括財經事務委員會、工商及創新科技事務委員會、經濟發展事務委員會，以至防範詐騙行為會涉及保安事務委員會等等，故建議在內委會轄下成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」。

至於小組委員會的工作計劃，他建議檢視香港推動Web3及虛擬資產發展的情況、探討現行法例有何漏洞及研究優化措施，確保香港虛擬資產行業可持續及負責任發展，以及商討如何加強對虛擬資產投資者的保障，提升市場信心等。

林健鋒