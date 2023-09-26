稱調查需時 證監否認反應慢

【本報訊】規管虛擬資產的法例早在6月已經生效，惟設一年過渡期。證監會亦於3個月後的9月中才點名JPEX未獲發牌或申請牌照，被質疑反應過慢。該會解釋，要等待新法例生效後才獲權力調查，而搜證需時，亦需給時間予被查的公司回應，強調事件反映監管對推動行業發展的重要性，令投資者的資產受保護。

證監會行政總裁梁鳳儀昨指出，事件說明虛擬交易平台很需要監管才可穩步發展，建立監管制度的初心是提供受監管的渠道，令投資者開戶後，資產至少受到保護。她又指，已有很多措施保障投資者，但難以完全排除詐騙情況，強調最重要有機制令投資者安心，不會因為出現懷疑違法行為，便改變本港發展虛擬資產的方向。梁又指，公眾首先要知道哪些平台有牌抑或無牌，平台讓散戶投資是要經過證監會審視，如平台獲發牌及能滿足指引要求，證監會才會讓公眾開戶做網上交易，認為有關訊息十分清晰。

死撐過渡期非漏洞 對於規管虛擬資產平台的法例於落實時設過渡期，被指成為監管漏洞，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣解釋，過渡期是為了令已在港經營的平台，有合理時間申請牌照、改善內部監控和遵守監管法規，以及讓無意領牌照平台能有序地結束在港業務及停止積極推廣服務。該會強調過渡期是基於市場情況設立，形容是必要的過程，亦一早已向業界表達有關要求，又說無論有否過渡期，不法分子會繼續做違法行為，提醒大眾要保持警覺。

梁鳳儀