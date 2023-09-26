JPEX風暴冰山一角 證監設黑名單補鑊

14億投資難追討 歸咎網紅誤導 虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙風暴持續發酵，2,360人達14.9億元投資或石沉大海，難以追討。一直被批監管不力、曾拒絕公開正申請牌照平台資料的香港證監會急補鑊，不足一周後反口，推出4新招改善訊息發放，包括公布可疑平台、相關牌照申請等「黑名單」，以便公眾提高警覺。證監會又會加強情報搜集，盡早將涉及詐騙的交易平台轉交執法部門處理，並呼籲市民不要全信網紅介紹，亦應積極舉報平台可疑活動。議員形容新招是「遲來的春天」，促該會應加強公眾宣傳。

增4招堵漏 加強投資者教育 JPEX事件中網紅林作、人稱「朱公子」的朱家輝等11人被捕；張智霖、莊思敏等藝人亦需協助執法部門調查。截至昨午5時，執法部門共收到2,360受害人報案，涉及款項達14.9億元。為加強大眾對可疑網站及相關風險，證監會昨宣布，將推出4項改善訊息發放的措施，包括於網上公布4份虛擬資產平台名單、新增可疑平台名單、加強投資者教育及加強情報搜集。

僅4平台正申牌照 提防有詐 該4份名單包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照平台名單及新增的申請者名單。證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣透露，有4間平台正申請牌照，包括HKBitEx、Hong Kong BGE、HKVAX及Victory。她強調，平台仍未取得牌照，申請者名單僅供投資者辨識平台有否作虛假聲明。黃又提醒大眾應小心核對名單，提防名字非常相近的平台，「可能差一個字」，並促請投資者於持牌交易平台作交易。

證監會亦將發布專門針對可疑的虛擬資產交易平台名單，幫助公眾對本地經營無牌或以可疑經營手法的交易平台提高警覺，亦將與執法部門探討，設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動及違規行為的資訊，合力將違法者繩之以法，並會與港府緊密合作，因應市場的新趨勢，不時檢討整體的監管制度，及適時加入新的監管措施，也會考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產平台資訊。

極高回報招徠 或墮龐氏騙局 證監會行政總裁梁鳳儀提醒，騙局難以事前偵測，投資者自身也須高度警覺，尤其是不受規管的交易平台以非常高回報，誘使公眾存放虛擬資產在其平台上，形容有可能是「龐氏騙局」（層壓式投資騙案）。她又呼籲大眾不應相信網紅的推介或誤導，時刻保持警覺，且多次重申投資者應在證監會規管的平台上進行交易。

證監會亦會加強公眾教育，包括透過大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，提高大眾的防騙意識，亦呼籲公眾就可疑活動，透過其網站投訴表格提出投訴。證監會上周二在聯合記者會上以憂慮會誤導市場為由，拒絕公開虛擬資產交易平台申請者名單。事隔不足一周便轉軚，該會解釋，最新安排是因應公眾要求而決定，並重申名單上的平台並非已獲發牌照。

立法會財經事務委員會主席林健鋒形容新安排是「遲來的春天」，相信能夠加強透明度和投資者信心，令投資者有更具體和清晰的資訊，亦有利於傳媒及公眾進行監察。他認為，該會應通過更多元化和「貼地」方式進行公眾宣傳，包括舉行記者會和運用社交平台及時更新資訊等，特別是遇到突發事情，應加強即時處理和危機處理效能。

證監會將在網上公布可疑虛擬資產交易平台名單。 林作（左圖）與網紅「陳怡」（右圖）等多人涉嫌串謀詐騙被捕。 證監會過去一年的行動