工業事故從不止 監管不力實為恥

市民每日勞碌工作，不過是想養活家庭，誰又願意為了工作而賠上性命呢？然而，本港每年都發生數十宗工業事故，奪去無數工人性命。一次又一次血的教訓，依然喚不醒有關部門的警覺，還是一再的重蹈覆轍。究竟還要付出多大代價，失去多少寶貴的生命，方能夠得到當局的正視呢？

在昨日，西九文化區附近一商場的工地發生一宗駭人聽聞的工業事故。當局接獲一名地盤負責人報案，指地盤內的地下管道懷疑有不明氣體洩漏，並有兩名負責冷氣冷卻系統管道維修的工人被困地底且陷入昏迷，於是消防派出災難應變救援隊前往營救。不幸的是，救援隊幾經波折將兩名被困工人救出，惟兩人被送院搶救後，仍回天乏術。消防經氣體監測器分析，確認地底充斥大量沼氣，懷疑兩名死者因吸入沼氣暈倒。

類似事故絕不罕見，因此當局早已發出指引，除了要求進入地下管道等密閉空間工作的工人須符合資格外，還列明在密閉空間外，須有候命人員值守，以防不測。可怕的是，兩名死者並非於昨日開工，而是在前日，意味着兩人被困於地下管道內至少一整晚，惟他們的同事、工地負責人，乃至承建商等，竟絲毫不察覺兩人失蹤；直至死者家屬到場尋人，始揭發事件。不禁讓人疑惑，當兩人進入地下管道時，工地負責人有否按指引派人在地面值守候命呢？

更離譜的是，地盤工人上下班時需要打卡記錄，工地出入閘亦應有紀錄，何以有工人沒有下班，卻引不起主管的注意呢？難道該地盤毫無管理可言，施工工人可以自出自入嗎？須知道，兩名被困工人並非當場死亡，而是送院搶救後不治，由此推斷，倘若有人能及時察覺兩人失蹤，及早救援，或許能挽回兩條寶貴的生命，更可能挽救兩個家庭。

最讓人氣憤的是，在慘劇發生後，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場跟進時透露，工地負責人事後並無現身，涉事管道所屬也未能確定，甚至連相關工程判頭、老闆的身份也是不明。工地發生如此重大的奪命事故，工地負責人為何沒有第一時間趕到現場跟進呢？負責人不現身，善後工作又該如何處理呢？誰來慰問死者家屬呢？難道要逃避責任嗎？更重要的是，除了工地負責人外，還有沒有其他人或部門涉嫌疏忽管理呢？對於這些疑問，當局必須盡快向公眾交代！

沒有一條生命是不寶貴的！「血的教訓」這簡單4字背後，包含了無數人的悲傷與痛苦，並非身處其中，根本難以體會。對於無可避免的悲劇，港府必須嚴肅究責，嚴懲失職瀆職的管理者，方能告慰受害人在天之靈，方可平復受害家庭的悲痛。同時，也只有嚴肅處分，才能讓其他管理者有所顧忌。惟有每個人都克盡己責、每個環節都謹慎小心，方能盡量避免事故發生。