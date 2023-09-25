龍七公：波蘭若停援烏 澤氏恐更勢孤

人類是自私的，在絕大部分時間，多數人都會選擇對自己或所屬群體比較有利的選項；惟這並非貶義，而是人性。國家領袖也同樣，縱然可以很偉大，處處為本國人民考慮，惟甚少領袖會犧牲本國利益，去成全他國。

利益矛盾引發爭端 在俄烏戰爭爆發初期，說波蘭是烏國最大及最有力的盟友與支持者，絕不為過。無論是軍援或經濟打擊俄羅斯，波蘭也毫不含糊，可謂出錢又出力。然而，這些大多是建基於波蘭對俄的仇恨，以及波蘭可從中取利；因此，當發現所獲利益與付出不成正比，以及俄開始適應歐美制裁，逐漸恢復元氣後，波蘭便以各種理由，一點點減少對烏克蘭的援助；軍援的重責，全落在美、英、德等強國之上。

波蘭態度的轉變，引起了烏克蘭的注意。站在烏克蘭的立場上，它可是阻擋俄軍鋼鐵洪流入侵歐洲的最大屏障，烏克蘭一旦滅亡，波蘭將唇亡齒寒，自然認為波蘭等歐洲國家應不遺餘力支援烏克蘭，畢竟這場仗可以說是烏克蘭為了歐洲而打的。不過，其他歐洲國家如今已不那麼想了。愈來愈多歐洲國家意識到，俄軍沒意欲也沒能力進一步入侵歐洲，雖然同情烏克蘭遭受入侵，惟如沒有足夠好處，哪有國家願意捲入戰爭的泥沼。就此，烏克蘭與歐洲其他國家看法的分歧，為戰局發展埋下了伏筆。

近日，烏克蘭與波蘭因糧食輸送問題鬧得不可開交。由於俄羅斯終止黑海糧食協議，烏克蘭大量穀物無法從海路運出，陸路便成為烏克蘭唯一選項。然而，一旦有大量外國穀物輸入，恐嚴重危害波蘭本國農業的利益，於是當歐盟以市場扭曲情況消失為由，結束對烏克蘭穀物的進口限制後，波蘭、匈牙利和斯洛伐克等接壤國立即宣布抵制歐盟決定，相繼單方面宣布延長穀物進口禁令。

波蘭等國的行為引發烏克蘭不滿，烏方向世貿申訴，卻又激起波蘭的怒憤。波蘭總統杜達把烏方的行為比作「溺水之人」，是企圖把提供援助的波蘭拖入深處溺斃；總理莫拉維茨基更是揚言，不再向烏克蘭提供武器。大概之後受到多方壓力，杜達於是為莫拉維茨基辯解，稱只是不會把新採購的武器移交給烏克蘭。惟爭端未有因此平息，烏克蘭總統澤連斯基在聯合國大會上暗示波蘭等國正間接協助俄羅斯，於是莫拉維茨基再放狠話，要求澤氏不要再侮辱波蘭；雙方「口水戰」持續不休。

平心而論，波蘭出於保護本國人民利益而延長穀物進口禁令，並無任何問題。倒是澤連斯基自恃「受害人」身份，向鄰國獅子開大口的行徑，有點惹人討厭。畢竟波蘭等國並非引發戰爭的一方，沒有責任或義務無條件支援烏克蘭；提供支援是人情，不支援也有道理。澤連斯基倘若不懂得這些，不放下身段求援，恐怕會有愈來愈多國家放棄支援，令烏克蘭變得更勢孤力弱。