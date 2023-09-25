冰鑑春秋：到底誰不承認一中？

柬埔寨總理洪馬內決心要拉近與中國的關係，而在面對外媒對「重申堅持一中原則」的質疑，洪馬內坦率直言：「聯合國有193個成員國，有180多個國家都承認一個中國，包括美國在內。柬埔寨奉行一個中國原則沒有錯，東盟各國都奉行一個中國原則。」說出了大實話。

雖然洪馬內一上台宣示柬埔寨恪守一中原則，就招致台灣外交部的抗議，但事實是全世界都承認一中，就連台灣僅存的13個邦交國，承認的也是「一個中國」，只是這個中國叫做中華民國罷了。

事實是就連獨派與民進黨都承認一中，只是獨派明講他們要的是一中一台，民進黨則不敢講白，用所謂中華民國台灣在打迷糊仗混飯吃而已。

倒是提問的西方媒體記者要不要反省一下，如果一個中國原則有問題，那麼他們要質問的不是柬埔寨或其他任何國家，而是應回去問一下自己的政府，到底為甚麼還要承認一中？又為甚麼不率先示範和台灣建交呢？這種站在道德制高點去譴責旁人，自己卻口嫌體正直的作法，就是西方媒體愈來愈沒有公信力，逐漸成為政府打手的根源。

而缺乏檢討能力的西方記者，居然還進一步追問洪馬內：「與中國走太近不怕喪失主權嗎？」別說西方國家自己都捨不得和中國脫鈎，不久前美國商務部長雷蒙多到訪中國，還特別要求中國放寬對美國企業投資中國的限制。歐美自己頻頻造訪中國，卻擔憂別人和中國聯繫，這是甚麼鬼道理？

柬埔寨與中國交好數十年，到現在仍舊是主權獨立的國家，反而號稱民主獨立的歐洲，卻已經淪為美國的小弟，處處被美國挾制，任美國頤指氣使。這種一百步反笑五十步的自我感覺良好，只會讓西方國家自己淪為笑柄。