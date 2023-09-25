激濁揚清：極端貪婪 絕頂愚蠢

香港驚爆虛擬資產交易平台涉嫌串謀詐騙案，執法人員至少接獲逾2,300人報案，涉款高達14.3億港元。有人形容規模之大，涉款之巨，堪稱「500年一遇」。惟以人們的極端貪婪和絕頂愚蠢，可以想見，香港是以光年的速度來運行。

「每個月賺嗰一萬幾千，死慳死抵玩股票，妄想一朝發達，佢哋根本就唔知道真正嘅大贏家係邊個。」不懂股票玩股票，不懂虛擬幣玩虛擬幣，不懂民主、革命，咆哮「民主革命」，可說是本地不少人的寫照。如果那班虛擬資產「苦主」有認真了解過自己所「投資」的產品，便會發現平台發行的加密幣，與股票範疇裏那些所謂「好乾」的股票相差無幾，即是貨源高度歸邊，價格可能因而變得異常波動。如果這樣子也要把錢投進去，只能說這些人對錢財的看法甚為豁達。

香港之所以被封為「詐騙之都」，除了因為本地盛產老襯、老千，亦與本應該負起監管責任的單位，只滿足於當個入定的老僧有着莫大關係。證監會指涉事交易平台一直未有就申請發牌跟該會聯絡。問題是，當局以避免誤導市場為由，認為不公布正在申請牌照的名單做法恰當，結果形成漏洞予不法之徒欺上瞞下。這不是老襯、老千與入定老僧的大合奏又是甚麼？

老千狡猾、老僧慵懶，市民更加應該打醒精神。報道指有市民收到報稱由「易通行」發出的短訊，指其座駕過隧道時自助繳費失敗，要求盡快繳交20元費用，她按入短訊所附的超連結，到達部分寫有簡體字的所謂「易通行」網站，輸入信用卡資料和保安認證碼後，收到銀行短訊告知她剛在外國旅遊網站消費逾7,000多元。「易通行」宣傳不足，令駕駛人士如墮五里霧中，與市民在有疑處不疑一樣，老襯、老僧均難辭其咎。