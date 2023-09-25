橫眉冷看：香港人提防受騙

所謂「道高一尺，魔高一丈」，黑客、騙徒伎倆層出不窮，就連香港數碼港和消委會也着了道兒，普通市民更須小心。日前，筆者在WhatsApp中收到短訊，是我一位堂兄傳來的。我平素與這位堂兄特別親厚，經常往來，他慣於叫我「阿強」，當日的短訊也是一如平常，以「阿強」二字開頭。

尤其值得留意的，是這位所謂「堂兄」在WhatsApp中傳來短訊，他並沒用上新電話號碼，而是用原來的電話，也是以原來的方式跟我對話。我倆上周在WhatsApp中還談論何時相約飯敍，就在這些對話的下面，這位「堂兄」便突然提出，請我幫忙墊資轉帳4萬元到某戶口，說隔天便會還我。

如果騙徒是用新電話號碼，又在WhatsApp中建立一段新對話，我們還容易提防。如今他們利用黑客技術，侵入受害人的WhatsApp中，然後用原有的對話群組向親友行騙，這種方式確實讓人防不勝防。幸而，筆者過去見過的行騙手法不少，平素亦盡量謹慎，當日馬上致電向堂兄求證，才識破了這個騙局。後來發現，當天除我以外，堂兄的其他親戚也收到同類短訊，都是請求借錢，可見騙徒實在十分猖獗。

此外，近日筆者也收到不止一次的視頻電話，都是陌生人打來的。據說這類電話一旦接通，對方在視頻中記錄了你的影像和聲音，就可以利用人工智能（AI），模擬出閣下的樣子、動態和聲線，再致電向你的親友行騙。今日的騙徒利用高科技犯罪，確實讓人不易防避，普通市民惟有盡量提高警覺，少接陌生人來電，即使是熟悉的親友，如果對方在短訊或電話中，請求你借錢或提供銀行帳戶資料，閣下務必小心，最好是主動致電或當面向親友求證此事。