龍吟虎嘯：美要暫且放軟身段？

美國發起的這場中美國運之戰，「主戰場」是貿易戰、科技戰、高端企業戰、經濟戰、金融戰；「輔戰場」是台灣問題和南海問題上的軍事戰，華府妄圖在軍事壓力和戰爭壓力下，令中國在貿易、科技、企業、經濟、金融諸方面退縮屈服，壓垮中國。主戰場和輔戰場，中美打了5、6年，美國是攻擊方，中國是防守方，猶如軍事戰場。

一般而言，攻擊方欲勝要比防守方拿出更大更多的兵力和武力，要受更大更多的損失，才有可能攻破守方防線。這場攻防戰，美國用盡手段和吃奶的力氣，也未攻破中國防線。中國還在美國最瘋狂攻擊的科技戰、高端企業戰方面出奇兵，殺回馬槍，華為在美國卡脖子、以為能徹底壓制中國晶片研發上作出神來之筆的反擊，華為手機Mate 60平地一聲春雷，壓炸蘋果5G。

正如革命樣板戲「奇襲白虎團」志願軍指揮官對尖刀排唱道：乘夜晚出奇兵突破防線，猛穿插巧迂迴與敵人周旋；入敵後並非你孤軍作戰，我帶領穿插營緊隨後邊……華為今次取勝，說明中國就是在打壓下愈戰愈勇，更說明中國的舉國體制優勢、發揮的能力和謀略深不可測。一向狂妄自大、充滿偏見的山姆大叔再次受到教訓！

教訓需時消化，然而時間不等人！美國的經濟形勢在和中國博弈的耗損下，在俄烏戰爭久拖之下，在烏克蘭沒完沒了、胃口愈來愈大的索取下，十分糟糕，泥沼深陷，拜登想連任就必須扭轉此劣勢。要扭轉劣勢，烏克蘭戰爭不是說停就能停的，還不知要耗多久。相對而言，調整一下對華政策，真真假假的在中美貿易戰、科技戰、經濟戰、金融戰上做些動作，解決些實際問題，那是比較現實，或許能取得一些成績的。於是，我們看到中美日前宣布成立兩個「合作小組」，一曰「經濟工作小組」，一曰「金融工作小組」，據說是落實兩國元首深化溝通的指示，大家不妨拭目以待。