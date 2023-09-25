坦言集：G2陷阱

中國與美國會面後表示中美合作可穩定世局。假若單純以冷戰思維來看，中美兩大國聯手當然是全球最大的力量，毫無疑問。但在冷戰之後，歷史已證明即使美蘇兩大陣營的聯手，或可保國際一時的安穩，條件卻是美蘇分別對本身陣營的嚴格控制。具體而言，美蘇都是以軍事力量，在附屬國駐軍來保證各自陣營的安穩。但中國的崛起打破了兩強之勢，而美蘇的合作只是權力均衡的結果，不是兩國真的願意合作以促使世界安穩發展，尤其是美國不會甘心。因而，美國聯華制蘇，冷戰的兩強格局便崩析瓦解。由於美國霸權的傾向，這種G2的格局，不可能穩定。

現在，中美是全球最強大的國家，已無懸念。但美國勢弱，可仍以駐軍來約束北約及其他國家。美國的政軍陣營比冷戰時候還有所擴大。可如歐盟，對美國的服從便不如二次大戰後重建階段那樣因經濟依附，政治上不能不從。過去幾十年歐盟壯大，已具向美挑戰之力，也無蘇聯軍事威逼。此所以德法要求歐洲自設軍隊，開始想擺脫美國。另方面，中國不如蘇聯在於沒有對外駐軍，便沒有形成與美抗衡的區域國家集團（華沙公約）。中國的強大是經濟貿易，不是軍事、政治，也不是金融。蘇聯還閉關自守，讓美國的金融力量打不進來。中國的改革開放是對美國開放，在經濟、金融乃至政治、教育對美開放的結果是對美國的國際體系和價值觀的依賴。近年有所改變，可中國仍未能如蘇聯形成與美國競爭的體系，只是掙扎着在重建或新建自主的條件。

從大國政治來看，中國還遠比不上蘇聯當年的力量與影響，軍事上奮起力趕也未經考驗。美國的新冷戰只是開始，更重要的是，當年是美國聯華制蘇，今天美國還可聯印制華。在西方以外的新興大國不止中國，眾國在崛起，中國沒有蘇聯當年的能力，怎可服眾，也憑甚麼可把這些新興大國納入中國的陣營來與美國的西方陣營對壘？

美國鼓吹的中美G2模式，實際上是誘使中國忘其所以，以大國自居，從而引發中國與其他新興大國的各種矛盾。

中國不應以大國自居，更不應與美國合謀主宰世界大局。中國還是不結盟國家，便要與其他新興大國一道，共商共建共用。G2體系是政治陷阱，蘇聯的前車覆轍可鑑，中國領導人不可不察。