政情：江玉歡嘲印花稅過時 促撤辣撐樓市

雖然經濟環境改變，但印花稅仍然實施超過10年，僅有幾次微調，議員江玉歡（Doreen）形容香港嘅物業印花稅，即係從價印花稅、買家印花稅同特別印花稅係「過時三寶」，明言非常支持撤辣添！佢仲話政府勒緊要快，放鬆都要快，唔可以猶豫太耐，否則只會錯過最佳時機，對市民及經濟嘅破壞力更大咁話。

Doreen認為物業印花稅令香港成為全球物業買賣印花稅計算數一數二最繁複嘅地方，印花稅成為稅務條例中「最深奧的部分」，同香港自由經濟形象格格不入。印花稅唔單止造成影響，Doreen都話有3個原因令佢支持撤辣。

時移世易 毋須再遏炒風 首先係印花稅實施嘅背景已經改變，Doreen話印花稅三寶嘅原意係遏止炒風，但以現時存款利率遠高於租金回報嘅情況，佢反問點會有投資者買樓收租同炒賣咁話。其次係因為最近經濟前景不明朗同大量外來人才到港，導致住宅租金回升，優質租盤難求，佢估計喺加息嘅影響下，租金只會不斷攀升，而放寬印花稅可以鼓勵部分有能力嘅租樓人士買樓。

佢又話過去投資者為咗「避辣」，就用子女、其他親友同朋友名字買樓，甚至出現對簿公堂嘅情況，所以認為正常同唔係太辣嘅印花稅可令持有物業嘅形式走回正軌，避免出現用其他「人頭」買樓延伸嘅法律紛爭，導致家庭悲劇。

租金貴到離譜 難吸人才 香港現時出現「樓價跌、租金升」嘅現象，Doreen話依家仍然缺買家入市，唔單止咁，租金升都會令來港工作嘅人士受害，佢舉例話西九龍同南昌一帶1,300呎左右嘅物業要6萬至8萬元月租，質問點樣吸引中產及專業階層留港開枝散葉、組織家庭，又點樣可以吸引專才來香港工作？

香港經濟喺疫情之後仍然未見明顯恢復，Doreen認為依家嘅經濟環境已經同10年前有好大出入，恢復經濟自然要打「組合拳」，話要令香港物業市場吸引同有生氣，唔使落後其他經濟體，繁複同過時嘅印花稅三寶都係時候功成身退，直言過去措施都係「搔不着癢處」，政府要「多一些勇氣與果斷」咁話。