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職員揭發 現場檢遺書 院舍翁膠袋笠頭亡

【本報訊】昨日清晨5時許，屯門仁愛堂街1至43號一院舍職員報案，指一名姓麥（89歲）男院友，懷疑以膠袋包裹頭部並暈倒。救援人員接報到場，將昏迷事主送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。人員在現場有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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