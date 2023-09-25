職員揭發 現場檢遺書 院舍翁膠袋笠頭亡

【本報訊】昨日清晨5時許，屯門仁愛堂街1至43號一院舍職員報案，指一名姓麥（89歲）男院友，懷疑以膠袋包裹頭部並暈倒。救援人員接報到場，將昏迷事主送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。人員在現場有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。