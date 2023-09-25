【本報訊】昨日下午近1時，一名姓文（53歲）男子，於馬鞍山耀沙路對開海面游泳約兩小時後，疑因感到體力不繼，遂游至附近石灘休息。但不慎擦傷膝頭，無奈自行報案求助。救援人員趕至現場，救護員替其包紮傷口後，再送往沙田威爾斯親王醫院治理。