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天水圍49歲女猝死家中
猝死女子居於天晴邨晴雲樓。
【本報訊】天水圍天晴邨晴雲樓一單位住戶，昨晚7時許報案，指其姓宋（49歲）女家人於上址一房間內懷疑暈倒。救護員接報到場，見到宋女已經沒有任何氣息，經檢查後證實女事主死亡。執法部門經初步調查後，將案列作屍體發現處理，將從其身體狀態等多方面作進一步調查，其死因則有待驗屍後確定。
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