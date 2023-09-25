天水圍49歲女猝死家中

【本報訊】天水圍天晴邨晴雲樓一單位住戶，昨晚7時許報案，指其姓宋（49歲）女家人於上址一房間內懷疑暈倒。救護員接報到場，見到宋女已經沒有任何氣息，經檢查後證實女事主死亡。執法部門經初步調查後，將案列作屍體發現處理，將從其身體狀態等多方面作進一步調查，其死因則有待驗屍後確定。