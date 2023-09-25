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失足飛墮天井 男子壓毀簷篷

事主飛墮天井，壓毀簷篷。（李國健攝） 事主飛墮天井，壓毀簷篷。（李國健攝）
事主飛墮天井，壓毀簷篷。（李國健攝）
【本報訊】尖沙咀有人墮樓。昨日清晨近6時半，一名男子於彌敦道54至64B號美麗都大廈高處墮下，倒臥大廈天井受傷。救援人員接報到場，將昏迷事主送院救治。現場天井簷篷被壓毀，地上留有血漬。人員經調查後，相信姓曾（43歲）男事主由大廈一梯間失足墮下。
人員接報到場調查。人員接報到場調查。
人員接報到場調查。
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