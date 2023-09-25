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半山單位風扇失火 4口家偕外傭逃生

起火單位冒出白煙。（李國健攝） 起火單位冒出白煙。（李國健攝）
起火單位冒出白煙。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨近4時，港島半山羅便臣道70號雍景臺2座7樓一單位失火，戶主一家4口包括兩孩童，以及外傭慌忙逃生，並在樓下大堂暫避。消防到場派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，迅速將火撲熄。事件中無人受傷，消防經初步調查之後，相信涉事單位客廳一把風扇疑因電線短路引起火警。
屋內兩名孩童及外傭逃落大堂。屋內兩名孩童及外傭逃落大堂。
屋內兩名孩童及外傭逃落大堂。
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