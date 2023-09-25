執行追殺令 激戰彌敦道 追撞Tesla棄車逃 涉黑司機乘客被捕

揭收數萬酬勞 檢伸縮棍牛肉刀 兩名男子昨晨駕乘跑車，在油麻地瘋狂追逐另一Tesla電動車，於十字路口越線追撞電動車後，跑車繼而失控猛撼路邊鐵欄，被撞電動車未有停下，掉頭後加速逃離現場。跑車因損毀不能開動，司機與乘客棄車轉搭港鐵離去，有熱心市民跟蹤他們至旺角暗中報案，執法人員成功截獲二人。人員在跑車上檢獲牛肉刀及伸縮棍，以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕該兩名男子。消息稱，二人有黑幫背景，懷疑取酬執行江湖追殺令。

昨晨7時許，一輛跑車沿彌敦道北行、駛至油麻地窩打老道交界十字路口時，懷疑失控衝向對面線，繼而撞及行人路的鐵欄。執法人員接報到場，證實跑車上空無一人，司機不知所終。搜查後發現車上藏有一支約52厘米長的伸縮棍、以及一把約40厘米長的牛肉刀連刀套，事件十分可疑，不排除涉及其他刑事案件。

捱撞Tesla掉頭逃離現場 據了解，人員經查看附近「天眼」錄影和向商舖了解後，得悉意外前肇事跑車沿彌敦道追逐另一Tesla電動車，當時兩車駛至事發現場時，一齊衝過對面行車線。電動車被追撞後卻未有停下，司機立刻將車掉頭，並穿過路中安全島往果欄方向離去。

一疑犯潛大廈女廁爬窗 而跑車撞鐵欄後，由於車頭嚴重損毀不能開動，車上男司機與一名男乘客棄車，並進入旁邊的港鐵油麻地站乘搭港鐵列車，期間有熱心市民尾隨二人至旺角站出閘，並暗中報案。

人員接報趕至，其中姓蔡（35歲）男司機在彌敦道734號對開被截獲，而姓梁（48歲）男乘客則趁亂竄入旺角道16號日本信用大廈內。大批人員隨即圍封大廈搜捕，最終在4樓一餐廳女廁發現疑人蹤影，當時他正爬窗逃往地下後巷，最終亦當場就擒。二人涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查。消息稱，事件涉及江湖追殺令，兩名被捕疑犯分屬不同黑幫，有人懷疑收取幾萬元酬勞犯案。