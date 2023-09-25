兒童及青少領軍 小火龍舞動大坑

【本報訊】因新冠疫情而沉睡3年的大坑火龍今個中秋節將會再次舞動，本周四（28日）起一連3晚舉行，市民可欣賞「火龍過橋」、「打龍餅」等壯觀場面，感受國家級非物質文化遺產的魅力。今年更增添多項新元素，包括由兒童及青少年領軍的小火龍，還有舞獅表演及仿真火龍頭打卡位，亦首設周邊商品售賣等。

大坑坊眾福利會每年都會重新紮作火龍，67米的大火龍今年由300多名壯男揮舞。迎月日（28日）當晚，火龍會先移到大坑蓮花宮開光，儀式以客家話進行，插上長壽香後，鑼鼓聲一起，火龍便活起來，順時針方向在大坑穿街過巷。

巡遊路線與往年一樣，於安庶庇街起步，途經浣紗街，再圍繞大坑區一帶巡遊，歷時逾兩小時，期間有各陣式表演，包括俗稱打龍餅的喜結龍鬥、火龍過橋等；中秋節（29日）當晚10時半會在維多利亞公園的綵燈會進行壓軸表演。

孔聖義學校舍變身火龍文化館 大坑火龍文化館營運總監湯錦權表示，傳統上火龍驅除瘟疫，現今則祝福大家平安健康。另外，大坑坊眾福利會參與活化歷史建築伙伴計劃，把屬於三級歷史建築的孔聖義學校舍變為大坑火龍文化館，讓大眾和遊客在中秋以外的日子也可欣賞舞火龍精華片段，更可深入了解舞火龍的歷史、大坑客家村的演變，甚至品嘗特色客家菜。文化館去年10月正式開放，每月接待超過2,500人，其中約一成是海外旅客，其餘包括學生和不同弱勢社群。