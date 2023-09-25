深水埗惡劣居所樓宇危險 逾半受訪者盼優先重建

【本報訊】近期石屎剝落事故不斷，當中不少事發地點位於深水埗。市建局今年2月宣布展開「深水埗地區規劃研究」，評估該區重新規劃土地用途的潛力，範圍涉及約1,800幢私人樓宇。深水埗截至2021年有高逾4.4萬名劏房租客，數目屬全港第二。香港社區組織協會於今年7月至9月期間，訪問303名租住深水埗床位、板間房、劏房等惡劣居所住客。結果發現，有75%受訪者感到深水埗樓宇危險，近50%人不滿或非常不滿政府抽檢大廈的表現。過半受訪者期望優先重建深水埗，61%首選安置，當中68%受訪者希望編配公屋。

調查發現，有51%受訪者期望優先採用「重建」，以回應深水埗狀況，而非重建模式亦有近50%，反映基層對地區發展的策略未有明顯分野。市建局公布深水埗研究至今逾半年，高達99%受訪者不知狀況或僅略知一二，83%人不清楚如何保障自己的權益。受訪者最關心的重建議題是「安置及賠償方案」及「重建時間表、進度及流程」。

不滿政府抽檢大廈表現 深水埗研究鎖定的界線內，約1,200幢大廈的樓齡為50年或以上，佔整體的逾70%。調查發現，超過87%的基層租客指居所大廈有結構、安全、消防等問題，包括牆身滲水或漏水、電線外露或凌亂、石灰或石屎剝落。有75%受訪者感到深水埗的樓宇危險，近50%人不滿或非常不滿政府抽檢大廈的表現。

當深水埗重建勢在必行的話，有61%受訪者首選安置，領先於特惠津貼的11%。安置居所類型中，有68%受訪者希望編配公屋。按慣例，市建局會在公布重建項目後3日內，進行人口凍結，並會進行非常嚴謹的資格核實程序。如受重建影響的居民無法提供合適的住址證明，或會被褫奪合理安置或特惠津貼的權利。然而，調查中有44%受訪者沒有租約證明，甚或租約已經失效。有近兩成的受訪者因「唐樓難收信，而使用其他通訊地址」等而沒有任何住址證明。社協指撥亂反正需時，部分無良業主依然有法不依，沒有提供合規格的租約及租單，如將後果轉嫁至受重建影響的無辜租客身上，有欠公允。

就深水埗重建及整個社區規劃事宜，社協提出10個建議，包括市建局重新引入諮詢平台，邀請若干名的地區基層組織代表加入，全程參與規劃過程，包括前期研究的問卷設計、規劃方向等，確保基層聲音能有效地表達至更高的決策層；促政府採取釜底抽薪的態度，盡快成立跨部門的專責小組，統籌舊樓檢驗事宜，並於一年內完成巡查所有高危樓宇等。